Trafikkuhell på Rennesøy

To personbiler, med til sammen tre personer, var involvert i et trafikkuhell ved brannstasjonen på Rennesøy lørdag ettermiddag. Alle skal være ute av bilene, men skadeomfanget for de involverte personene er foreløpig ukjent. En av de involverte behandles av helsepersonell på stedet.