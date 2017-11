Trafikkuhell på Fv13

Både politi og ambulanse har rykket ut til et trafikkuhell mellom Jøssang og Botne på FV13 i Strand kommune. To biler var involvert. Trolig er det ikke personskader, men trafikale problemer. Politiet driver nå manuell dirigering på stedet. Ifølge et vitne, var det hagl på veien da uhellet skjedde.