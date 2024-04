To biler involvert i trafikkuhell i Haugesund

Det har vært et trafikkuhell i Ørpetveitvegen i Haugesund, hvor to biler og to personer var involvert.

Personene ble sjekket av helse og fremstår som uskadd. De er avhørt på stedet.

Ulykken skyldes uoppmerksomhet av fører av den ene bilen. Den ene bilen er hentet av bergingsbil. Trafikken går som normalt på stedet.