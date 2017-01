Tiltak mot risikosøkende ungdom

Trygg trafikk jobber for å få risikosøkende ungdom vekk fra ulykkestatstikken. Ungdommene som er mest utsatt for trafikkulykker sliter ofte med rus og kriminalitet i tillegg, og dermed har Trygg Trafikk igangsatt tiltak over hele landet, sier distriktsleder Ingrid Lea Mæland.