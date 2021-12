Til helgen blir det snø

Langs store deler av kysten av Rogaland fikk vi mandag kveld en liten smakebit på vinteren med snø i noen få timer.

Til helgen dukker den opp igjen.

– Allerede torsdag vil det passere noen snøbyger i lavlandet i Rogaland. I tillegg til nordvest sterk kuling langs kysten, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

Den snøen kan bli liggende.

– Det kommer inn et nytt lavtrykk til helgen, som gjør at det er stor sjans for et godt snøfall igjen på fredag og lørdag. Også i lavlandet i Rogaland, sier Fagerlid.

Ifølge Yr skal det være kaldt en god stund fremover. Det er derfor godt mulig at snøen kan bli liggende en stund fremover.