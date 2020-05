Tenåringer anmeldt for trusler

En 18-åring ble truet til å gi fra seg alkohol ved Vaulen badeplass. Politiet fikk kontroll over to gutter på 14 og 16 år som hadde gjemt seg i buskene. Begge ble anmeldt for trusler og tyveri. Politiet kjørte guttene til barnevernsvakten, og varslet foreldrene.