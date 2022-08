Tenåring erkjenner å ha forårsaket storbrann i Sandnes

De to siktede etter brannen på Dale i Sandnes sent lørdag kveld, en jente og en gutt, er nå avhørt av politiet.

Begge er over kriminell lavalder, men under myndighetsalder.

Advokatfullmektig hos Advokatene Borgersen, Steinsvåg Sæter, Espen Breivik, forteller at hans klient, gutten, erkjenner å ha gjort det som førte til brannen, men uten forsett. Gutten nekter straffskyld for siktelsen som dreide seg om grovt skadeverk.

– Vedkommende har erkjent å være ansvarlig for brannen, men han har ikke utvist forsett med hensyn til at handlingen kunne få de aktuelle konsekvensene, sier advokatfullmektig Breivik.

– Hva skjer videre i denne saken nå?

– Nå er avhøret av min klient ferdig, så er det opp til politiet å etterforske saken videre. Så får vi se hva som skjer, og om det blir tatt ut tiltale.

– Forventer dere at det blir tatt ut tiltale?

– Det må politiet svare på. Jeg svarer ikke på det, sier advokatfullmektig Breivik.

ADVOKATFULLMEKTIG: Advokatfullmektig Espen Breivik i Advokatene Borgersen, Steinsvåg og Sæther, representerer en av de to siktede etter brannen på Dale i Sandnes. Foto: Advokatene Borgersen, Steinsvåg, Sæther

Vil vurdere å ta ut tiltale

Heller ikke jenta som er siktet i saken har erkjent straffskyld for grovt skadeverk, slik politiets siktelse lyder.

Hun har nå forklart seg til politiet.

– Hun har knyttet seg til hendelsen og forklart seg om den, og erkjenner ikke straffskyld for siktelsen om grovt skadeverk. Noe nærmere vil jeg ikke gå inn på nå, sier advokat Anne Hølland.

Politiadvokat Anna Øksnevad i Sør-Vest politidistrikt forteller at teknisk og taktisk etterforskning nå pågår, og at denne saken er prioritert hos dem.

På spørsmål om hvorvidt de forventer at det vil bli tatt ut tiltale i saken svarer hun:

– Det må vi ta en vurdering på. Det kan jeg ikke svare på.

Glade for fremskritt

Ole Tom Guse er daglig leder i Dale utvikling som eier huset der brannen oppsto.

Til NRK sa han dette om saken mandag, før avhørene var fullført.

– Vi er glade for at politiet har gjort fremskritt i saken, og det er selvfølgelig veldig trist at såpass unge folk har blitt siktet.

Og fortsatte:

– Det er nesten som jeg håper at de har gjort det med vilje, og at de må stå for det de har gjort. Jeg unner ingen at de skal ha satt fyr på Dale-bygget ved et uhell og må leve med det resten av livet. Det er veldig trist at det er så unge folk.