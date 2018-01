Syklist får behandling

Syklisten som var involvert i et trafikkuhell på Åkra like etter klokken åtte skal ikke ha blitt alvorlig skadd, og får behandling på stedet av ambulansepersonell. Sammenstøtet med bilen skjedde ved kryssing av et fotgjengerfelt ved gamle Åkra kirke. Trafikkuhell skapte noe kø.