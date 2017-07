Sykkelfest til Stavanger i morgen

Norges største sykkelritt for barn, Tour of Norway for kids, kommer til Stavanger søndag 9.juli. 55 byer og tettsteder får besøk av sykkelrittet i år, som går sin seiersgang gjennom det ganske land for 13. år på rad.

Det vil være Stavanger Sykleklubb som arrangerer rittet, på oppdrag fra Norges Cykleforbund. Rittet blir i år syklet på Skagenkaien for første gang, og klubben har stor tro på nye rekorder. I fjor møtte hele 300 barn opp, og syklet rundt løypa på Strandkaien.