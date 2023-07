– Maten her er bra, men jeg skulle ønske det var mer utvalg og mer grønt å velge i, sier Magnar Aske.

Han er pasient på Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Til middag fikk han servert kjøttkaker i brun saus med poteter, erter og tyttebær.

Hvis vi skal følge kostholdsrådene som kommer neste år, bør vi ha kjøtt til middag mindre enn halve uka.

Men per i dag er det flest kjøttmiddager som blir servert pasientene på mange norske sykehus.

De nye kostholdsrådene anbefaler nordmenn å spise mindre enn 350 gram kjøtt i uka. Foto: Erik Waage / NRK

Gir pasientene det de vil ha

Oddveig Fossdal Drøpping er leder for ernæringskomiteen på SUS og seksjonsleder for klinisk ernæring. Hun sier sykehuset holder seg til de retningslinjene som gjelder i dag for kosthold i helseinstitusjoner.

– Pasientene kan som regel velge mellom to retter hver dag. Enten kjøttbasert eller fisk. I tillegg er det hver dag en vegetarisk eller vegansk og en halalmeny.

Leder for ernæringskomiteen på SUS, Oddveig Fossdal Drøpping. Foto: Erik Waage / NRK

Pasientene kan velge å spise kjøtt hver dag hvis de vil.

– Det er viktig å skille mellom kostholdsråd for befolkningen som har til hensikt å forebygge sykdom og hvilken mat du trenger for å bli frisk igjen. Vi må ta hensyn til det pasientene trenger.

Likevel forventer hun at Helsedirektoratet nå revurderer retningslinjer for mat på sykehus.

– Vi kan få til å kutte ned på kjøttbruken på sykehus i landet, sier Drøpping.

– Mindre kremkaker

Beth Aarskog er også pasient på SUS. Hun er enig med Drøpping og sier pasientene selv må få lov til å bestemme hva de skal spise.

Men:

– Jeg synes det er greit at sykehuset prøver å legge opp til endring når kostholdsrådene kommer.

Beth Aarskog er pasient på SUS. Hun er strålende fornøyd med maten hun får servert på sykehuset. Foto: Erik Waage / NRK

Selv kommer Aarskog til å legge om kostholdet for å følge de nye rådene.

– Det blir mindre kjøtt og mer grønnsaker. De gode feite ostene blir det slutt på, og det blir mindre fløte og kremkaker framover, sier hun og ler.

Postvert på SUS, Cecilie Nchama Mabale, serverer dagens middag til pasientene. Foto: Erik Waage / NRK

Forventer at institusjonene følger anbefalingene

Middagsmaten som blir rulla inn til pasientene i Sykehus-Norge ligner den i Stavanger. Ved de fire sykehusene i Helse Fonna er det fire dager med kjøtt og tre dager med fisk, med mulighet for å bestille vegetarmat.

– På noen av sykehusene har de en vegetardag annenhver uke, sier Olav Vikre som er avdelingsleder for matforsyning for fire sykehus i Helse Fonna.

Noen steder kan pasientene velge ganske fritt. Andre steder er det som i Haugesund – kjøtt fire dager, fisk tre. Pasienter som ber om vegetarmiddag, får det.

Fagfolk fra nordiske land har gått sammen om en stor rapport som oppsummerer kunnskap om kosthold.

Rapporten som ble presentert tidligere i juni legger opp til et lavere kjøttinntak enn norske myndigheter så langt har anbefalt – fra 500 gram rødt og bearbeida kjøtt til 350 gram i uka.

Målet er å fremme folkehelsa og forebygge kroniske sjukdommer, og rapporten skal danne grunnlag for nye norske kostholdsråd fra Helsedirektoratet neste år.

De kommer til å lande på en anbefaling om mindre enn 350 gram kjøtt i uka.

SUS beregner omtrent 120 gram rent kjøtt eller 180 gram farsekjøtt per middagsporsjon. Det vil si at en allerede med tre kjøttmiddager kan overskride anbefalingen.

På sykehuset i Haugesund regner de noe mindre kjøtt per porsjon.

Divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund, sier de forventer at offentlige institusjonene følger anbefalingene når de endres.

– Men vi vet jo at det varierer og vi vet at her er det prishensyn som konkurrerer med ernæringshensynet noen ganger også, sier hun.

Divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

Vegetarmaten blir ikke spist

Vikre i Helse Fonna står med en litt annen utfordring.

– Dersom vi serverer vegetarmat så er det mange av pasientene som ikke vil ha det. Og da blir det bare liggende, sier han.

De spiser ikke opp maten og da sier Vikre pasientene ikke får i seg den næringen de bør ha.

– Da er det bedre at vi heller gir dem kjøtt eller fisk, eller noe som de virkelig spiser slik at de blir fortere frisk, påpeker Vikre.

Men det er ikke sikkert det blir fire kjøttmiddager i uka på norske sykehus neste år.

Den mest populære maten på sykehusene er kjøttmiddager. Vegetarmaten blir mye sjeldnere spist. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi mener jo at de offentlige storhusholdningskjøkkenene og helseinstitusjonene selvfølgelig bør følge de nasjonale kostrådene, sier Granlund.

Pasient Magnar Aske ved SUS berømmer maten, men håper det blir mer variasjon og utvalg på sykehusmaten framover.

– De har et forbedringspotensial her på sykehuset, akkurat som vi har privat også, sier han.