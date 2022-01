Svekka mistanke mot sjåføren

Mistanken mot sjåføren, som kolliderte med ein mann på elsparkesykkel i Stavanger natt til 15. januar, er svekka. Det opplyser politiadvokat Emilie Netteland til NRK. Politiet meiner nå at bilsjåføren truleg ikkje har skuld i ulukka, der mannen på elsparkesykkelen mista livet.

Etterforskinga har avdekka at elsparkesyklisten køyrde i feil køyreretning.

I tillegg har også seksjon for digitalt politiarbeid gjennomgått sjåførens telefon for å undersøke om det var aktivitet på den like før kollisjonen. Det har de fått avkrefta.