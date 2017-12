Stortinget sier ja til Nye Sandnes

Torsdag stengte Stortinget døren for en omgjøring av stortingsvedtaket i juni om å slå sammen Sandnes og Forsand. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Venstre sørger for at «Nye Sandnes» blir en ny kommune 1. januar 2020, det skriver Stavanger Aftenblad.