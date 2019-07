Storkontrakt for Equinor i New York

Norske Equinor har vunnet et stort anbud om en vindmøllepark utenfor kysten av New York. Prosjektet vil omfatte utbygging av 60-80 vindturbiner, som har en kapasitet på rundt 10 megawatt hver. De samlede investeringene er på rundt 3 milliarder dollar, og prosjektet skal kunne forsyne over 500.000 hjem i New York med strøm, med antatt oppstart sent i 2024.