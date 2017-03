Stor redningsaksjon utanfor Finnøy

Hovudredningssentralen i Sør-Noreg fekk melding kl. 11:26 laurdag om at ein tom arbeidsbåt hadde blitt funne med motoren i gang, på nordaust-sida av Finnøy.

Ein redningsaksjon blei så sett i gang.

– Me fryktar at ein person kan ha falle over bord, seier vakthavande redningsleiar ved hovudredningssentralen, Eirik Walle.

Kva tid dette kan ha skjedd, veit dei ikkje. Men hovudredningssentralen har fått informasjon om at mannen som køyrde båten, skulle ha møtt ein kollega på øya Fogn klokka sju i dag tidleg, og at han ikkje dukka opp.

– Er de sikre på at mannen har vore om bord i båten?

– Det er ikkje bekrefta, ingen har sett han gå om bord. Men båten blei funnen i fjæresteinane med motoren i gang, så det er grunn til å tru at han har falle over bord, seier Walle.

Det er to helikopter, eitt fly, redningsskøyter, og ei rekke handelsfartøy og fritidsbåtar som deltek i søket. I tillegg styrer politiet ein leiteaksjon frå land, der frivillige søker langs strendene på Finnøy, Helgøy og Talgje.

Mannen dei leitar etter skal vera i 30-åra. Dei pårørande er varsla, og politiet har kontakt med dei.