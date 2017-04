– Jeg har jobba her i mange, mange år, men aldri opplevd noe lignende, sier lensmann Rolf Kant ved Ryfylkeøyane lensmannskontor.

Da han for en måned siden fant 37-åringens båt på fjorden med motoren i gang trodde han det dreide seg om en arbeidsulykke. Det ble satt i gang en stor leteaksjon med over hundre mann fra Sivilforsvaret, frivillige leteorganisasjoner, politiet og hovedredningssentralen.

– Vi hadde veldig mange ressurser ute den aktuelle helgen. At etterforskningen bringer oss hit er mildt sagt overraskende, sier han.

For på søndag fikk han vite at mannen hadde dukket opp i Måløy i Sogn og Fjordane. Noen som kjente den savnede mannen ringte politiet da de så ham.

Hadde hemmelig båt og båtplass

Omtrent en uke etter at mannen ble meldt savnet begynte politiet å ane at noe ikke stemte.

– Vi møtte vitner som snakket om at han kunne ha forsvunnet frivillig. Vi fant også elektroniske spor som viste at han hadde kjøpt en ekstra båt, og leid en egen båtplass, i skjul, sier politietterforsker Svend Erik Ellingsen ved lensmannskontoret.

– Og da vi gikk for å se til denne båten var den borte. Vi antar at han har brukt den for å ta seg nordover langs lysten.

Frivillige rykket ut for å lete etter den da savnede mannen. Foto: Anders Fehn / NRK

Kollegene leide inn undervannsrobot

Da politiet og letemannskapene avsluttet leteaksjonen fortsatte kollegene. De leide inn en undervannsrobot for å søke videre.

– Arbeidsgiveren hans la ned en formidabel innsats for å finne denne mannen. Dette er ikke en kjekk sak, sier Kant.

Einar Eide er administrerende direktør i Bremnes Seashore, mannens arbeidsgiver.

– Vi hadde mange spørsmål, men få svar da han forsvant i mars. Kanskje vi kan få noen flere nå når han plutselig har dukket opp igjen, spør han.

Etterforsker erstatningsansvar

Politiet har enda ikke anslått noen prislapp på aksjonen som ble igangsatt på grunn av den regisserte feilinformasjonen.

– Det kostet samfunnet store summer og beslagla redningsressurser som kanskje skulle ha blitt benytta til noe annet, sier Kant.

Nå skal mannen avhøres i saken. Han har foreløpig ikke gitt noe motiv for unnamanøveren.

– Han risikerer å bli stilt ansvarlig for leteaksjonen. Vi ser svært alvorlig på det at han ikke ga lyd fra seg i dagene etter forsvinningen, sier Ellingsen.