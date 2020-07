– Jeg var veldig nervøs, men det gikk godt.

Det sier Cathrine Ohma, som er en av de heldige som har fått oppkjøring den siste tiden. Det fikk hun fordi vegvesenet i Stavanger har hatt oppkjøring to lørdager i sommer for å lette på presset.

– Da jeg fikk melding om oppkjøring på en lørdag, lurte jeg på om det stemte. Jeg ringte kontoret for å sjekke, og da bekreftet vegvesenet at de jobbet ekstra.

Det er kjøreskolene som skal bestille førerprøve-timene til sine elever, men det har vært utfordrende på grunn av koronatiltakene.

Jannike Nesse Bondevik, fylkesleder i Autoriserte trafikkskolers landsforbund Rogaland. Foto: Erik Waage / NRK

– Det er kjempevanskelig å få tak i time til førerprøve om dagen. Det er en ganske håpløs situasjon vi står overfor i Rogaland, sier Jannike Nesse Bondevik, som er fylkesleder i Autoriserte trafikkskolers landsforbund Rogaland.

Åtte ukers stenging fra midten av mars har ført til en stor opphoping av kjøreskole-elever som er klare for teoriprøve og oppkjøring. Så langt har det bare vært mulig å bestille time fem uker fram i tid, og heller ikke det har vært lett.

– Vi har kjøreskoler som ikke har klart å få tak prøver til sine elever fordi det er overbelastning på nettet akkurat i den tidsperioden prøvene blir lagt ut. Det er nesten lettere å vinne i lotto enn det er å få førerprøve hos Statens vegvesen.

Endrer ordningen

Nå endrer vegvesenet ordningen slik at de er mulig å bestille førerprøve ti uker fram i tid for å lette på presset i alle regioner i landet.

Onsdag 8. juli klokka 12 legges det ut førerprøver i ytterligere fem uker i Troms/Finnmark, Nordland, Trøndelag og Romsdal. Klokka 14 legges prøvetider for Rogaland og Vestland ut.

Torsdag 9. juli klokka 10 kommer det nye førerprøver i Agder og Vestfold/Telemark. I Viken legges de ut klokka 12 og i Oslo og Innlandet klokka 14.

Fra uka etter blir timene lagt ut fortløpende, ifølge Trafikantavdelingen i Statens vegvesen.

Seksjonssjef i Statens vegvesen, Torbjørn Brosvik. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Når vi nå får råd fra Folkehelseinstituttet om å gå tilbake til mer normal drift, så er det hensiktsmessig å gjøre det, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Torbjørn Brosvik.

For kjøreskolene er dette gode nyheter.

– Jeg håper det vil lette opp på presset, men det gjenstår å se når de legger ut de nye timene onsdag, sier Bondevik.

Teoriprøve – ingen endring

Men det er fortsatt vanskelig å få time til å ta teoriprøven. Der er det mulig på bestille time to uker fram i tid, og det er ikke lagt opp til endring av dette.

– Tidene der blir lagt ut ved midnatt, så det krever at de som ønsker å ta teoriprøven må sitte oppe til langt på natt for å klare å bestille. I tillegg kan det være en utfordring ved at det ikke er ledige tider i Rogaland, så da må en reise over kommune- og fylkesgrenser for å få tatt teoriprøven andre steder, sier Bondevik.

En av dem som ikke fikk tatt teoriprøven i Stavanger, er 18 år gamle Tuva Aurora Nesheim Indrevoll. Hun måtte reise til Kristiansand.

– Det var litt teit at jeg måtte dra så langt. Vi dro en ettermiddag fra Stavanger til Sørlandet, overnattet i en hytte, og var hjemme igjen neste ettermiddag.

Selve kjøreturen ble øvelseskjøring med far, som måtte ta fri en dag fra jobben. Indrevoll måtte også ta fri en dag fra skolen.

Prøver å endre

Vegvesenet innrømmer at det ikke er fornuftig at elevene må sitte oppe på natta for å få bestilt time, men vet ikke når dette kan bli endret.

– Vi jobber med leverandøren for å prøve å åpne opp systemet for andre bestillings-tidspunkt.