Stjernespiller utestengt i seks kamper for takling

Det bekrefter disiplinærutvalget i Norges Ishockeyforbund i en pressemelding fredag.

Vålerenga vant 6-5 etter straffeslag mot Stavanger Oilers tirsdag. I første periode fikk Soares matchstraff for en takling hvor han plasserte skulderen mot hodet til Oppøyen.

Disiplinærutvalget la vekt på at det var en takling mot hode og nakke, at skaderisikoen ved taklingen ble ansett som meget stor, at taklingen ble ansett å komme fra blindsiden og at kraften og hastigheten ble vurdert som moderat.

En medvirkende faktor til at Soares fikk seks kampers karantene var at han ble dømt for samme forseelse i 2016/17-sesongen.

Soares, som topper Stavangers poengstatistikk så langt denne sesongen, mister dermed de to gjenværende seriekampene i grunnspillet. Canadieren mister også de fire første kampene i sluttspillet, som i verste fall for Stavangers del kan bety at han er ferdigspilt denne sesongen.