Stengde ned plattform ved eit uhell

Ein tilsett som trykte på feil knapp, førte til at produksjonen på Visundplattforma i Nordsjøen blei stengt ned i seks timar, skriv Aftenbladet. Det var søndag 13. november at ein tilsett som var under opplæring ved eit uhell trykte på ein knapp som stengde all produksjon av olje- og gass på plattforma som Equinor driftar i seks timar.

– Det er ikkje komplisert å stenge ned produksjonen, I ein situasjon med potensial for storulukke, så skal det vere lett å gjera, seier Gisle Leder Johannessen, pressekontakt i Equinor.