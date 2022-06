Stavangerløpar er truleg kvalifisert for VM

400-meter løparen Elisabeth Slettum frå Stavanger har truleg kvalifisert seg til VM i Eugene.

Saman med tre andre kvinner kvalifiserte ho seg til EM i eit stafettløp som blei arrangert under Bislett Games.

Seinare viste det seg at tida var så god at stafettlaget til Noreg på 4 gonger 400 meter, også er kvalifisert til VM.