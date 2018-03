Stavanger Oilers tapte igjen

Oilers ble for svake i kveldens hjemmekamp mot Frisk Asker. Oilers lå under 2-1 og presset på for utligning i sluttsekundene, men lyktes ikke. I stedet satte Petter Kristiansen pucken i tomt bur og fastsatte sluttresultatet til 3-1.