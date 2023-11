– Fytti for eit beist! Det liknar meir på ein kvithai enn ein fisk.

Dette var reaksjonen til driftsoperatør i Stavanger kommune, Patrick Fiskå, då han onsdag førre veke fekk auge på det som skjulte seg i Vassverkstjørna (eller Vannassen på folkemunne).

Dammen i Stavanger blir for tida tappa for vatn, fordi demningane skal restaurerast.

Då nesten alt vatnet i dammen var tappa ut fekk arbeidarane auge på noko som likna på ein fisk.

Då dei omsider klarte å fanga skapningen, var det ikkje akkurat ein liten krabat det var snakk om.

Her har kommunen filma fangsten. Du trenger javascript for å se video. Her har kommunen filma fangsten.

Miljøkriminalitet

– Han svømde rett inn i håven, så det gjekk veldig godt, seier driftsleiar i entreprenørselskapet TS, Henrik Tunheim.

Det var snakk om ei svær Koi karpe. Ein art som ikkje høyrer heime i Vannassen, men som ikkje er heilt uvanleg å ha i hagedammar.

Slik ser Vannassen ut etter å ha blitt tappa for vatn. Foto: Stavanger kommune

– Ifølgje artsdatabasen kan han bli opp til seks kilo. Denne tangerte det. Det er eg heilt sikker på, seier naturforvaltar Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune.

Dei avliva fisken etter han blei dregen i land. Ankerstrand er ikkje nøgd med det faktum at folk har sett ut fisken i vatnet.

– Det er reinspikka miljøkriminalitet. Og det er eit kjempestort problem, seier han.

For det kan gjera stor skade når folk set ut fisk i vatn der dei ikkje høyrer heime.

– Dei går inn i eit etablert økosystem, og kan snu opp ned på det. Det kan føra til utrydding av andre artar, slår naturforvaltaren fast.

Han peiker på konkrete problem som at salamander kan bli oppetne, stingsild kan forsvinna og at parasittar og sjukdommar kan bli tilført vatnet.

Rehabilitering av demningene i Vannassen Ekspander/minimer faktaboks Stavanger kommune renoverer nå dei to demningane (damanlegget) i Vannassen på Åsen.

Anleggsarbeidet starta i november 2023, og skal etter planen vare i eit drygt år.

Sentrale delar av friområdet Vannassen er stengt medan arbeidet pågår.

Vannverkstjernet er nedtappa frå november 2023 til mai 2024, og blir så gradvis fylt opp igjen med naturleg tilsig av vatn. (Kjelde: Stavanger kommune)

Har også funne skjelpadde

Det er ikkje første gong kommunen opplever at folk har sett framande artar ut i vatna deira, og det er heller ikkje unikt for Stavanger.

Ankarstrand listar opp fleire andre arter som har dukka opp i Rogaland:

Gjedde

Åbor

Sørv

Gullfisk

Skjelpadde (Faktisk! Men det var for lenge sidan ...)

– Me ser at det dukkar opp framande fiskeslag i mange vatn. Det er mellom anna fordi folk heilt bevisst slepp dei uti. Grunnen kan vera at dei vil fiska på han, at dei berre vil bli kvitt han eller at dei bevisst gjer det for å øydeleggja, seier naturforvaltaren.

Likevel trekk han fram ein positiv ting, og det er at folk er flinke å melda frå til kommunen når dei oppdagar framande artar.

At det var ein framand fisk i Vannassen hadde dei fått melding om for om lag eitt år sidan, men dei klarte ikkje å fanga han får nå som vatnet er på veg ut.

Restaureringa av område skal vera ferdig i mai 2024. Det har også blitt funne store mengder søppel i samanheng med tømminga av dammen.