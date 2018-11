Stakk av etter utforkjørsel

To menn (27 og 26) ble tatt på Bryne kvart på fem natt til fredag. Mennene stakk av etter at kjørte ut av veien og gjennom et autovern i Hoveveien i Sandnes rett før midnatt. Fører av bilen er mistenkt for å ha kjørt i rus.