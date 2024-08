Stadig flere utenlandske turister får øynene opp for DNT

– Har du sett kulturmelk noe sted?

Robert Johansson fra Sverige navigerer seg rundt i frokostbufféen på Lysefjorden turisthytte, innerst i Lysefjorden i Rogaland.

Møysommelig smører Johansson brødskiver, før han og familien pakker sekken og trår inn i turskoene. Kjerag, og ikke minst den berømte Kjeragbolten, er dagens turmål.

– Vi skal komme oss opp på steinen, og komme oss derfra i live, sier Johansson humrende.

DNT er unikt i verdenssammenheng, med over 23.000 kilometer med merkede stier. Foto: Eirik Gjesdal

Familien Johansson er en del av en større trend: De er utenlandske medlemmer av Den Norske Turistforening (DNT).

Varsko om konsekvensene

På kontoret blar hyttebestyrer Hilde Trøen gjennom gjestelisten for de neste dagene.

– Det er flest dansker. Men også mange fra Belgia, Nederland, Østerrike, Sveits, Sverige, USA og Storbritannia, sier Trøen.

Gjestelisten til bestyrer Hilde Trøen ved Lysefjorden turisthytte inneholder gjester fra en lang rekke land gjennom sommeren. Foto: Eirik Gjesdal

Totalt er det 14.000 utenlandske medlemmer av DNT.

Det er en økning på 10 prosent fra i fjor. Totalt var det over 320.000 medlemmer i turistforeningen ved utgangen av fjoråret.

De er glade for de nye medlemmene, og forteller at de aller fleste hyttene har god kapasitet. De utenlandske turistene lærer seg systemene, betaler for seg og blir en del av DNT-kulturen.

Men økningen av utenlandsturister kan også få en bakside, dersom staten ikke planlegger for storinnrykk fra andre land.

Det mener turistforeningens generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

– Det er alltid hyggelig å få besøk. Men hvis det går utover det du ønsker å gi, det lokale og den unike, fine naturen, så er det et mørkt bakteppe, sier Solvang.

Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i Den Norske Turistforeningen. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Hans største bekymring er at foreningen og reiselivet ikke er forberedt på en stor økning i antall besøkende i årene fremover.

– Hvis man ikke forbereder seg, er det som å invitere 34 til middag og ha bestikk til fire. Det kommer til å gå galt. Det kan vi ikke la skje i dette landet. Besøksforvaltning er utrolig viktig, sier Solvang.

Da trengs solid infrastruktur, som i denne sammenhengen betyr gode stier, parkeringsfasiliteter og flere toaletter.

I ytterste konsekvens frykter generalsekretæren at lokalsamfunn utarmes og overbefolkes i noen hektiske sommeruker.

– Det ser man andre steder i Europa, hvor reiselivet har blitt mer en byrde enn en glede, sier Solvang.

Jobber med nytt lovforslag

Næringsminister Cecilie Myrseth skriver i en e-post til NRK at regjeringen jobber målrettet for at Norge skal ha en mer helhetlig reiselivspolitikk enn det som har vært tidligere.

– Jeg har store ambisjoner for norsk reiseliv fremover. Det betyr ikke nødvendigvis et mål om å få flere turister til landet, men at vi får flere helårlige arbeidsplasser og at turistene som kommer benytter seg av flere av de gode aktivitetene reiselivsnæringa tilbyr, sier hun.

Et av tiltakene regjeringen jobber med er å få på plass verktøyene som gjør det mulig for kommunene å innføre et besøksbidrag.

– Det vil gjøre det mulig for kommunene å betale for flere av fellesskapsgodene, som kommer både turister og lokalbefolkningen til gode. Jeg har som mål å presentere lovforslaget til høsten, sier Myrseth.

– Verdens vakreste land

Roberg og familien forstår godt at flere utenlandske turister melder seg inn i DNT. I tillegg et avbrekk fra tidvis hetebølger i Sør-Europa, vil mange oppleve norske fjorder og fjell blant over 590 overnattingshytter.

– Det er verdens vakreste land å vandre i, sier Johansson.

Robert Johansson nådde målet han hadde satt seg, og kunne stolt posere med beina plantet på Kjeragbolten Foto: Privat