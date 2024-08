– Hovedutfordringen var at vi hadde fått montert for mørke glass i båten. Det gjorde at vi hadde bruksforbud.

Mørke, sota vinduer har gjort at politibåten i Stavanger ikke har vært godkjent til bruk på kveld- og nattetid.

I tillegg har det vært mangel på politibetjenter med sertifikat til å kjøre båten.

Politiet fikk i fjor seks båter av samme type, Marell M12. De er fordelt langs kysten, fra Oslo til Nordland.

Prislappen per båt er på rundt 7 millioner kroner.

Status nå er at båten i Nordland ennå ikke har fått skiftet til klare vindusruter.

Båtene i Oslo- og Vest politidistrikt har problemer med for høye verdier på målinger av bensindamp. Disse er for tiden tatt ut av tjeneste.

I tillegg er det feil med strømmen, vannlekkasjer fra taket og et lekk toalett noen av utfordringene politiet har møtt på med de nye båtene sine, skriver Politiforum (ekstern lenke).

Dette er den nye politibåten:

– Farten er en yrkeshemmelighet, så ikke prøv å stikke av, sier betjent Naley. Båten er 13,8 meter lang. Båter over tolv meter kan ikke ha sotede vinduer. De to påhengsmotorene bak er på 600 hestekrefter hver. Foto: Øystein Otterdal

Brukes i ulike oppdrag

– For vår del har det vært noen barnesykdommer ifra båten, som jeg personlig mener man må forvente av en ny båttype.

Politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt, Sveinung Fjelltun, legger den humpete innkjøringen bak seg, og er heller glad for å ha fått en kompakt og habil plattform å jobbe fra.

Nå er de sotede vinduene skiftet ut, og politibetjenter har blitt utdannet over vinteren.

Her er politibåten i Bergen med sotede vinduer. Bildet er tatt i 2023. Foto: Cato Heldal Kristensen

– Jeg hadde forventet at det oppsto ting som måtte utbedres underveis, noe som har blitt gjort fortløpende. Nå begynner det å se bra ut.

Han tror det nye tilskuddet vil vise seg å være veldig nyttig.

– For oss betyr dette ganske mye. Vi har kommuner som er uten fastlandsforbindelse, og større øyer med mange innbyggere på.

– Sett bort fra vanlige ordensoppdrag, tar vi også akutte oppdrag hvor vi setter patruljer om bord i båten, og frakter dem ut til øyene. Vi har alt som er nødvendig av patruljeutstyr, og får gjort alle slags oppdrag.

Politioverbetjent Sveinung Fjelltun ble ikke overrasket over skjærene i sjøen underveis i innkjøringen av den nye båten. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Flere får bøter

Effekten av en politibåt i full drift viser også igjen i statistikken. Det forklarer leder av trafikk og sjø i Sør-Vest politidistrikt, Trond Atle Bjelland.

– Vi har skrevet ut mye mer forelegg den siste måneden, etter at båten kom i full drift. Forrige måned var vi oppe i elleve forelegg, og til nå er vi oppe i 39.

Statistikken viser også at det så langt i juli er ilagt fire ganger så mange bøter for manglende flytevest som i hele juni.

Trond Atle Bjelland sier at det er lagt opp til at politibåten skal være mye på sjøen i sommer. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Positivt båtfolk

Ingve Knutsvik ligger fortøyd i Vågen i Stavanger sentrum. Han er glad for politiets økte tilstedeværelse til sjøs.

– Det er hyggelig å se dem på havet nå. De har vært fraværende en liten periode, så jeg syns det er positivt.

Han tror vissheten om at politiet patruljerer både på land og hav vil føre til at folk tenker seg om før de tar den siste pilsen.

– Jeg tror det er veldig preventivt. Det gir en trygghet at politiet er aktive på sjøen.

Ingve Knutsvik (nærmest) synes det bare er bra at politiet oftere blir å se på sjøen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Nyutdannet politibetjent

En av politibetjentene som har tatt kystskippersertifikat D6, og derfor er kvalifisert til å føre den nye båten, er Aleksander Naley.

Han har til nå vært et kjent fjes langs veiene i Rogaland. Nå er han også å finne til sjøs.

Selv om asfalt er byttet ut med bølger, er arbeidsoppgavene nokså like.

– Det er mye av det samme. Vi har en beredskap på sjøen, dersom det skulle skje noe. Men vi har også kontroller på land, og ser om folk har ting på stell. At de ikke er for fulle, at de har vester på, og at lanterner er i orden.

Skal man tro Naley, har folk stort sett få problemer med å treffe på den nye politibåten.

– De fleste er veldig positive til å treffe oss. Vi ønsker å ha en hyggelig tone med alle. Men er det noen som ikke har rent mel i posen, har drukket for mye eller ikke har ting på stell, blir det reaksjoner. Det er en helt naturlig del av jobben vår.