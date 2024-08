Det var rekordmange hotellovernattinger i Norge i juni.

2.8 millioner hotellovernattinger ble registrert, en økning på 4,6 prosent fra samme måned i fjor, skriver SSB (ekstern lenke).

Resten av sommeren ser også lovende ut, skal vi tro administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Kronekursen har blitt betydelig svakere enn den var i august i fjor. Det tror vi kan få mange av dem som satt på gjerdet før sommeren til å la turen vippe i retning Norge.

Foreløpig betales to av tre hotellovernattinger fra norske lommebøker. Men nå kommer de utenlandske turistene for fullt.

– Kanskje blir det det beste året noen gang for norsk reiseliv.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, tror 2024 kan bli stående igjen som et rekordår for reiselivsbransjen. Foto: Oda Hveem/NHO Reiseliv / NHO Reiseliv | Oda Hveem

Ungdommer driver sommerhotell

At hotellbransjen går godt, betyr travle dager for ungdommene på Solborg Folkehøgskole Hostel.

Folkehøgskolen er nemlig omgjort til sommerhotell.

Hotellet drives ikke av erfarne bransjefolk med flere travle somre bak seg, men av en gjeng ungdommer.

17 år. Det er snittalderen på de 14 sommervikarene som drifter hele hotellet.

Serine Iren Eriksen er eldstemann på jobb. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er dager vi må ta oss av opptil 200 gjester.

Serine Iren Eriksen er leder for hotellet, og er med sine 21 år den eldste av sommervikarene.

Hun setter pris på erfaringen hun får på Solborg, hvor de forventer en omsetning på 2 millioner kroner i sommer.

– Jeg synes det er veldig gøy å få god ledererfaring som jeg kan ta med meg videre. Jeg har lært ekstremt mye.

I resepsjonen står blant annet søstrene Sunniva og Margrethe Aase denne sommeren.

– Sist uke var det fullbooket. Det er gøy når det er så mye liv. Men det er litt travelt, sier storesøster Sunniva.

Lillesøster Margrethe på 14 år er en av de yngste vikarene på Solborg. Noen gjester reagerer på at det er en uvanlig ung resepsjonist som tar dem imot.

– Det var en gjest som trodde jeg var barnearbeider. Det var litt skummelt.

Likevel, de er begge enige om at de har verdens beste jobb.

Søstrene Margrethe og Sunniva Aase trives når det er mye å gjøre på jobb, som i sommer. Foto: Hanne Høyland / NRK

Regionale forskjeller

Ifølge SSB er det hotellovernattinger i Nordland, Vestland og Akershus som bidrar mest til den samlede økningen.

Fylkene med størst vekst var Nordland og Østfold, med en økning på henholdsvis 19 og 13 prosent.

Slike tall kan ikke hotelldirektør på Clarion Hotel Energy i Stavanger, Gjermund Dahl, skilte med.

De har hatt en økning på like over 2 prosent sammenlignet med juni i fjor.

– Jeg er selvfølgelig fornøyd med økningen, men vi er avhengige av at destinasjonen utvikler seg for å bli større og sterkere i det markedet her. Der synes jeg ikke vi har kommet godt nok ut i år.

Han peker på spesielt én mulig årsak til at Rogaland kommer dårligere ut i statistikken.

– Det norske markedet er veldig værstyrt. Og der har jo ikke Rogaland vært noe særlig å skryte av i sommer.