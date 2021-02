Smitteutbrudd på skip – kapteinen død med smitte i kroppen

– Vi kan ikke bekrefte om kapteinen døde av covid-19, sier kommuneoverlege i Randaberg kommune, Ole Bernt Lenning, til NRK.

Syv personer om bord i bulkskipet «Tertnes» har testet positivt for covid-19. Skipet har siden torsdag ligget til kai i Mekjarvik.

Skipet er eid av rederiet Canada Steam Shiplines og har filippinsk mannskap på 18 personer.

«Tertnes» var på vei fra Gulen i Sogn til Dover i England da en av mannskapet fikk helseproblemer i internasjonalt farvann onsdag 24. februar. Skipet bad om assistanse fra Hovedredningssentralen, og helikopter med to leger var om bord på skipet onsdag.

Personen som trengte assistanse på skipet døde.

Skipet gikk deretter til havn i Mekjarvik torsdag 25. februar.

I havn ble alle om bord besluttet hurtigtestet for covid-19. Resultatene viste at 7 av de 17 i mannskapet testet positivt.

Den avdøde testet også post mortem positivt for covid-19.

– Vi overvåker situasjonen, opplyser Lenning.

FHI orientert – sjekker for mutasjoner

Skipet hadde siste mannskapsskifte 12. februar. Agenten bekrefter at ingen av mannskapet har vært i land på norsk jord etter mannskapsskiftet.

– Vi besluttet sammen å teste samtlige på ny med PCR-test, og fikk gjennomført dette torsdag kveld 25. februar med personell fra smitteteltet i Stavanger, sier kommuneoverlege Lenning.

Alle de sju som testet positivt med hurtigtest, testet også positivt med PCR-test. Ingen av de skal ha symptomer.

Folkehelseinstituttet ble orientert om saken på møtet med smittevernleger, SUS og Statsforvalteren i Rogaland torsdag kveld.

– Lørdag blir det gjort sekvensering av virus for å sjekke på virusmutasjoner, opplyser Ole Bernt Lenning.

Ingen får forlate skipet

Båten anses som i isolasjon og karantenested så lenge ingen trenger helsehjelp og er friske. Videre får ingen forlate skipet. Stavanger Havn er også underrettet om saken.

– De to HRS-legene som var involvert ble satt i karantene torsdag ettermiddag. Videre er to personer fra begravelsesbyrået satt i karantene, sammen med nærmeste familiemedlemmer. Båten har hatt los om bord seks ganger. og to personer som har besøkt skipet for teknisk inspeksjon er også satt i karantene, sier Lenning.