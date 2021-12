Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I går kveld fekk me beskjed om at det var personar i mannskapet som hadde fått påvist smitte, seinare på kvelden kom det inn melding om at ein passasjer også var smitta, fortel fungerande hamnedirektør i Stavanger, Odd Bjørn Bekkeheien.

Det skal vera snakk om fem til sju personar i mannskapet som er smitta. Dei er sette i isolasjon, noko også den smitta passasjeren er. I tillegg skal nærkontaktar vera sette i karantene.

Alle dei koronasmitta personane på cruiseskipet er sett i isolasjon, og skipet har ikkje behov for helseassistanse frå land. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Alle skal vera fullvaksinerte

– Ifølgje reiarlaget er det snakk om ei ung jente som er smitta. Mannskapet som er smitta skal ikkje ha hatt kontakt med passasjerar. Det per nå ikkje behov for helsehjelp frå land, seier Bekkeheien til NRK.

Det er 1.600 passasjerar om bord på cruiseskipet som har kapasitet på om lag 3.600 passasjerar. Med andre ord skal det vera god plass til å setja folk i isolasjon.

«Ventura» kom til Stavanger i dag tidleg frå Southampton. Alle passasjerane blei ifølgje hamnevesenet PCR-testa før dei gjekk om bord. Alle som er friske får nå gå i land.

Torstein Nielsen ville helst at passasjerane skulle blitt om bord, men meiner at dei i kommunen ikkje har styresmakt over dette. Det er det grensepolitiet som har. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det stemmer at dei går i land nå. Alle om bord på denne båten er fullvaksinerte og har gått gjennom strenge sjekkar. Mannskap som jobbar på cruisebåtar må også vera fullvaksinerte, seier Bekkeheien.

– Dette er spesielt

Ifølgje tryggleikssjef i Stavanger hamn IKS, Arvid Børre Nygaard, er det internasjonalt regelverk som seier at cruiseturistane skal kunne gå i land.

Ifølgje tryggleikssjef i Stavanger hamn IKS, Arvid Børre Nygaard, skal testregime om bord på «Ventura» vera veldig bra. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Men helsestyresmaktene i Stavanger kommune er ikkje begeistra for det som skjer. Hadde det vore opp til dei, skulle passasjerane blitt om bord.

– Eg meiner jo at dette er spesielt, med tanke på at smittesituasjonen er slik han er nå, seier helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen.

Torstein Nilsen er beredskapssjef i kommunen, og seier følgjande:

– Dette er ikkje uproblematisk, sjølv om dei har gode smittevernreglar om bord.

Passasjerane skal berre vera nokre timar i land, og kjem til å ha lite kontakt med lokalbefolkninga.

Det skal vera om lag 1.600 passasjerar om bord på skipet som tek om lag 3.500 passasjerar. I tillegg er det 1.000 mannskap om bord. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Opplever situasjonen som trygg

– Som hamn legg me til rette for å ta imot fartøyet og fortøya det på ein trygg og god måte. Me ivaretek ISPS-regelverket, som er eit internasjonalt regelverk, og me kan ikkje stoppa passasjerar frå å gå i land, seier Nygaard.

– Me veit at dei har eit veldig bra testregime om bord, så me opplever nok situasjonen som trygg, seier Nygaard.

NRK har vore i kontakt med presseavdelinga til reiarlaget P & O Cruises, som eig «Ventura». Dei var på det tidspunktet ikkje orientert om smitteutbrotet.