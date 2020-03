Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tidligere i uka fant jeg flybilletter til rundt 200.000 kroner for oss alle fire. Men flyene går ikke, selv om man kan kjøpe billetter. I dag er det ingen billetter tilgjengelige, sier Storhaug.

Hun, mannen og døtrene har vært på ferie siden 8. mars. Den 14. mars skulle de vært med et cruiseskip fra Dubai til Italia. Det ble kansellert.

– Og nå er alle passasjerfly ut av Emiratene innstilt i 15 dager fremover, sier hun.

Familien på fire er nå innlosjert på et hotellrom i Ajman i De forente arabiske emirater. De prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. I byen er strendene stengt for bading. Alle kjøpesentre er lukket.

Mauricio Silva med døtrene Sofia (3) og Emilia (1) Foto: Privat

– Vi ble stoppet av politiet ute nå og bedt om å gå hjem. Det er bare lov å gå ut i viktig ærend eller få seg mat.

Håper på hjelp av UD

Familien har vært på telefonen til Utenriksdepartementet i Norge som ba dem kontakte ambassaden i Abu Dhabi.

Hun har fått svar om at de skal få beskjed dersom det settes opp spesialfly til Europa.

Utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange nordmenn som er i utlandet, men får 1500 henvendelser i døgnet.

– Våre ansatte jobber skift døgnet rundt. Sammen med våre utenriksstasjoner gjør vi alt vi kan for å gi råd og bistå, sier pressetalsperson for UD, Guri Solberg.

Pressetalsperson i UD, Guri Solberg sier det jobbes på spreng for å få nordmenn i utlandet hjem. Foto: UD

Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke alle lokale tiltak i utlandet.

– Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å sikre at alle nordmenn på reise i utlandet kan returnere til Norge i nærmeste fremtid. Portforbud, stengte grenser og stenging av luftrom gjør det vanskelig for flyselskaper og turoperatører å bistå med hjemreise for alle sine kunder, sier hun.

Mange vil hjem

NRK har vært i kontakt med mange som gjerne vil hjem.

Utvekslingsstudenter sitter korona-fast i Australia. Mandag prøvde de å komme seg hjem.

– Vi prøvde å komme oss på et fly fra Melbourne til Bangkok. Men vi måtte ha en negativ koronatest for å komme om bord. Det var det ingen av oss som hadde, sier Amund Horg Bordal.

UD oppfordrer alle nordmenn å ta kontakt med flyselskap og turoperatører. I tillegg ber de reisende om å registrere seg på nettstedet reiseregistrering.no. Flere av reiseforsikringsselskapene har også gjort det klart at de vil dekke nye billetter.

I Peru sitter to lærere og 14 elever ved NLA Høgskolen i Bergen. Landet har vært stengt siden 16. mars.

– Vi er veldig frustrerte fordi vi ikke vet hva som vil skje videre. Vi vet ingen ting om når vi får komme hjem. Det er usikkerheten som er det verste. Det er veldig tøft, sier lærer Ronald Mayora Synnes.

Hjemturen blir dyr for mange

Andre har kommet seg hjem. Men det koster.

Kjæresteparet Arild Einang og Tone Cottingham har brukt 10 dager på turen fra Cuba til Norge. Reisen kostet mellom 40 og 50.000 kroner. Mellomlandingen i Madrid var tøff.

Kjæresteparet Arild Einang og Tone Cottingham har brukt 10 dager på å komme seg fra Cuba til Norge. Foto: Privat

– Jeg tror ingen ting kunne forberede oss på det som møtte oss der. Vi kom til en diger øde flyplass. Vi fikk koronavirkeligheten midt i fleisen, sier Cottingham.

– Mitt forsikringsselskap har sagt de skal dekke reisa hjem. Men det hjelper jo ikke når det ikke finnes fly, sier Birthe Storhaug.