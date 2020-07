Slitne dekk og for tungt lasta

To sjåførar fekk gebyr på 2000 kroner for å ha køyrd med slitne dekk på E39 ved Krossmoen i dag. Både vogntog og personbilar med last blei sjekka. Tre sjåførar hadde måtte laste av før dei fekk køyre vidare. Ein køyrde varebil med 400 kilo for mykje.