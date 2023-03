– Jeg har hørt at man burde bruke forskjellige datamaskiner når man søker på flybilletter. Jeg tror det er algoritmer som følger med, sier Therese Dahle Damm.

Hun er på vei til København. For å få akkurat disse billettene har hun sjekket flere forskjellige flyselskap sine tilbud.

– Så sammenligner jeg hva som er billigst. Jeg har også hørt at noen dager er lurere å bestille på. Tirsdag for eksempel, sier Dahle.

Natalia Jasinska skal også ut å reise, men hun planlegger ikke ferien i like stor grad. Hennes tur går til Berlin.

– Denne billetten bestilte jeg for fire dager siden. Jeg liker spontanturer, så jeg finner ofte billettene tett mot reisen.

Hun bruker forskjellige datamaskiner og nettbrett for å bestille flybilletter. Ofte sjekker hun med Ipad, men bestiller med mobilen.

– Det har fungert flere ganger og jeg har spart flere hundrelapper på det. Jeg har blitt en liten ekspert og følger godt med på hva flyselskapene gjør.

Natalia Jasinska mener hun har spart hundrevis av kroner på å prøve å lure flyselskapene når hun bestiller. Foto: Einar Espeland / NRK

Billettene blir dyrere og dyrere

Tiden for billige flybilletter er forbi, og vi må regne med at prisene øker mer og mer mot sommerferien, skal vi tro flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs.

Han viser til at prisene steg med rundt 16 prosent i fjor, og sier vi minst må regne med ytterligere 10 prosent økning i år.

Elnæs påpeker også at flyselskapene følger nøye med på deg.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Flyselskapene har smarte systemer som ser om du er på mobil, nettbrett eller PC. De registrerer også om du er ofte inne og søker.

Elnæs mener at de som er ekstra flinke på data, kanskje kan lage lure løsninger for å få gunstigere priser.

Men for folk flest er det andre, lettere metoder som gjelder, ifølge Elnæs:

Få god oversikt over tilbudene på dagene du vil reise.

Bestill reisen så tidlig som mulig.

Prøv å fly direkte til destinasjonen.

Book reisen direkte med flyselskapet.

Han mener at den største fellen er at reiseatferden har endret seg etter pandemien.

– Man er litt engstelig for å booke for tidlig. Når mange gjør det blir det trangt i døra når alle skal booke samtidig. Da går prisene opp, flyene blir solgt ut og man får kanskje ikke reist til pris, sted og rute man ønsker.

Sjekk tilbudene tidligst mulig

Thomas Iversen i Forbrukerrådet er enig med Elnæs sine tips. Også han er klar på at det er viktig å planlegge ferien i god tid.

– Da har du ofte flere tilbud å velge mellom og prisene er litt lavere.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Et av hans beste tips er å sjekke forskjellige søkemotorer, som for eksempel Finn eller Google Flights.

– Da finner du ut hvilke selskaper som flyr til stedet du vil reise, og deretter kan du gå inn på flyselskapet sin hjemmeside å bestille direkte derfra.

Han er derimot ikke like sikker på om flyselskapene sine algoritmer følger med på søkene dine.

– Jeg vet at det er flere som prøver forskjellige metoder for å lure algoritmene på nett. Det er nødvendigvis ikke tett sammenheng med din IP-adresse og hvilke priser du blir presentert, så jeg er ikke sikker på om det har så veldig mye for seg å surfe anonymt i denne sammenheng.