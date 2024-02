Skip har fått motorstans

Eit skip fekk motorstans då det skulle legga til kai ved Mekjarvik i Randaberg i kveld. Slepebåt er på veg. Det er 14 personar om bord i skipet. Vindretninga gjer at skipet drifter ut frå land og inn i Byfjorden.

– Per nå vurderer me det slik at det ikkje er nokon fare eller noko dramatisk, seier vaktleiar ved Hovudredningssentralen i Sør-Noreg, Asbjørn Viste.