Skifter ut jernbanebroen

Ved midnatt starter et omfattende arbeid med å skifte ut jernbanebroen Launes ved Egersund. Denne broen ble skadet under ekstremværet Synne i desember 2015. I løpet av fire døgn skal den gamle stålbroen i Launes-sundet løftes ut og en ny bro løftes inn. Det blir et redusert togtilbud mellom Kristiansand og Stavanger de neste dagene.