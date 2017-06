Skal vurdere Betew-forvaring

Etter at rettssaken har blitt utsatt to ganger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Nokas-dømte Metkel Betew (38) skal tilbake i forvaring. Påtalemyndigheten mener han må gjeninnsettes i forvaring fordi han har brutt vilkårene for prøveløslatelse.