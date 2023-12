Skal julegavene sendes i posten? Da har du dårlig tid

– Det er like kjekt hvert år. Jeg blir litt julenisse!

Det sier Knut Erik Paulsen. Han jobber ved Posten og Brings logistikksenter på Ganddal i Sandnes.

Han merker at folk har blitt flinkere til å sende julegavene i god tid før jul.

– Folk har vært flinkere i år. Det er jevnere, i fjor var det voldsomt.

Likevel har Posten en klar melding til de som skal sende eller motta gaver:

– Har du fått melding om å hente pakke, hent den med en gang. Nå er det smekkfullt hos utleveringsstedene. Og skal du sende julegavene i Posten? Da må du gjøre i løpet av fredag.

Det sier Jostein Olsen. Han er leder av kjørekontoret ved logistikksenteret.

Jostein Olsen, leder av kjørekontoret ved Posten og Brings logistikksenter i Sandnes. Foto: Per Øystein Kvindesland / NRK

Julegaranti

– Sender du gavene på fredag, garanterer vi at den kommer frem før julaften, lover Olsen.

Rundt 30.000 pakker dagen er innom logistikksenteret i høysesongen – som er nå.

Olsen merker seg at antallet pakker har gått noe opp fra i fjor – med omtrent 4 prosent.

– Det er noe mer pakker i år enn i fjor, men de er også mindre i størrelse, sier Olsen.

Årets pakkefrister

Husk å sende julegavene dine før 16. desember. Foto: Per Øystein Kvindesland / NRK

Sender du julegavene med Posten eller Bring er fristene slik:

Skal du sende en liten pakke, innen Sør- eller Nord-Norge, er fristen 19. desember. Fra Sør- til Nord-Norge, og fra Nord- til Sør-Norge, er det fredag 15. desember som gjelder.

Store pakker har frist fredag 15. desember. Dette gjelder for hele landet, med unntak Svalbard. Fristen for Svalbard gikk ut 9. desember.

Pakke med ekspresslevering neste dag er 20. desember, mens ekspresslevering samme dag har frist 21. desember.

Hjelthjem har også 15. desember som julefrist.

Noen steder i landet kan det gå fortere, men skal du være sikker på at pakkene kommer før 24. desember er det 15. som gjelder.

Olsen påpeker at folk må huske å merke knusbare og flytende gaver tydelig, hvis ikke kan pakkene bli ødelagt.

– Pakker som ruller, eller har noe som stikker ut, er også risiko. Da kan de rulle av båndet eller sette seg fast.

Sender mer til hverandre

Kenneth Tjønndal Pettersen er pressesjef i Posten. Han merker en økning i brukthandelen. Foto: Posten Bring

Kenneth Tjønndal Pettersen er pressesjef i Posten. Han forklarer at mengden julegaver på landsbasis ligger på samme nivå som i fjor.

Noe som vil tilsi 2 millioner pakker i uken.

– Under årets Black Week lå vi 12 prosent høyere i fjor. Vi hadde da en all time high på 2,5 millioner pakker, sier Tjønndal Pettersen.

Pressesjefen har merket seg noen utviklingstrekk denne julen: Vi sender flere gaver til hverandre, og kjøper oftere brukt.

– Under pandemien kom et markant skifte. Mange fikk nye handlevaner og pakkevolumet løftet seg. Nå ser vi at en stor andel av pakkene kommer fra netthandel.

– Men har økningen flatet seg ut i år?

– Vi ligger på et høyt nivå i år, så det er for tidlig å konkludere. Det er ikke jul ennå, sier pressesjefen.

– Mye tyder på at det blir flere brukte gaver under treet

Synne Haugrønning Braa er pressekontakt i Helthjem. Foto: Endre Igland

Synne Haugrønning Braa er pressekontakt i Helthjem. Hun forteller at Helthjem håndterer rundt 3 millioner pakker i forbindelse med julen i år. Helthjem opplever samme tendens som posten:

– En stor andel av disse pakkene er sendinger mellom privatpersoner, som hovedsakelig er gjenbruksvarer. Mye tyder på at det blir flere brukte gaver under treet i år. sier Braa, og fortsetter:

– Hittil i år er vi opp nesten 30 prosent i volum (innen privatsendinger) mot samme tid i fjor. Samtidig vokser også netthandelen, noe som er litt overraskende, spesielt siden markedet i 2023 og de siste månedene har vært preget av dyrtid.

Helthjem håndterer rundt 3 millioner pakker i julen. Foto: Per Øystein Kvindesland / NRK

Under årets Black Week ble 600.000 netthandelspakker bestilt og sendt via Helthjem. Samtidig ble det også sendt rekordmange bruktpakker fra og til privatpersoner.

– Det er overraskende, at brukthandelen ikke er lavere i en sesong for nykjøp, sier Braa.