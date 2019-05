Sandnes Ulf slo ut Vard Haugesund

Sandnes Ulf er klar for cupens 3. runde, men de måtte virkelig jobbe for avansementet. Det sto 0-0 fram til andre ekstraomganger. Da sørget Bjørnar Holmvik for at bortelaget tok ledelsen. 2-0-målet like etter av Bjørn Holmvik.