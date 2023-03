Like før klokken 10 fikk politiet melding om røykutvikling i kabinen i et fly på vei fra Oslo til Reykjavík.

Flyet måtte foreta en landing på Stavanger lufthavn.

Nødetatene var raskt på stedet, og det ble undersøkt om passasjerer var skadet eller hadde pustet inn røyk. Like før klokken 11 melder politiet at det ikke er behov for helsehjelp om bord.

Alle passasjerene kan bli med flyet videre.

– Det har vært røykutvikling ifra en ovn, denne er tatt ut av flyet. Flyet er klart for å fly videre igjen, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

En ovn forårsaket røykutvikling på et fly på vei til Reykjavík. De måtte derfor lande på Stavanger lufthavn. Foto: Skjermdump

Har kontroll på situasjonen

Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Dag Steinkopf, landet flyet på Stavanger lufthavn og parkerte ved gate.

– Det er normal beredskap på Sola ifølge flytårnet. Det betyr at situasjonen er normal.

Flyet måtte foreta en kontrollert sikkerhetslanding ved flyplassen, ifølge Norwegian.

Flyet landet på Sola 10.22. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad sier ved 10.30-tiden at det er kontroll.

– Men piloten meldte om kontroll på situasjonen før landing, sier Sigmundstad.

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad Foto: Mathias Oppedal / NRK

Flyr videre i dag

Da flyplassen fikk meldingen om hendelsen iverksatte de full beredskap med interne mannskaper og nødetatene.

– Det har vært røykutvikling bakerst i flyet i en av ovnene. Det er slukket, og alle passasjerene har blitt sittende om bord. Vi har hatt teknikere til å se på flyet, sier pressekontakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari til NRK ved 10.30-tiden.

Ifølge Skari har røykutviklingen sannsynligvis oppstått i forbindelse med varming av mat.

Flyet skal etter planen allerede videre til Reykjavík i formiddag. Ifølge Flightradar24 er siste avgangstid 11.30.