– Det stikker meg litt i hjertet når folk begynner å eksperimentere med et så nydelig plagg, som har hatt tradisjoner så lenge, sier daglig leder i Norske bunader i Stavanger, Tove Holzmann.

Våren er i anmarsj. Det betyr også tiden for 17. mai og konfirmasjon. Ikke minst skal bunaden frem igjen etter noen måneder i vinterdvale i klesskapet.

Inger Sofie Kristiansen (til venstre) og Solveig Hodne Riska (t.h) er fornøyde med sin sammensetning av bunad og skjorte. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Kanskje har bunadsskjorta en rød flekk etter litt for mye ketchup på 17. mai-pølsa, eller kanskje den kom fra den røde sausen på riskremen på julaften.

Økende trend

I år har butikken Embla bunader i Stavanger solgt rekordmange utradisjonelle bunadskjorter. Daglig leder Marianne Lambersøy mener det er en trend, og tror de som tar turen til Stavanger sentrum på 17. mai i år vil få en overraskelse.

Men at folk som kaster seg på trenden vil få høre det.

– Når du går med noe utradisjonelt, må du nesten forvente at folk har en formening. Det er jo snakk om lange tradisjoner, sier Lambersøy.

Marianne Lambersøy kommer med en advarsel til de som vil kjøpe fargerike og blomstrete bunadskjorter: – De kan regne med å få høre det, sier hun. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Skjortene skiller seg fra den tradisjonelle skjorta, med farger, mønster og stoff.

– Det blir enda mer personlig, og du gjør det unikt når du setter fargene sammen selv, sier hun.

Solveig Hodne Riska har i år gått til innkjøp av en blå mønstret skjorte, som hun skal bruke under sin Rogalandsbunad.

– I fjor fikk jeg kjeft for at tørkleet ikke hørte til. Det er alltid noen som har en mening, men det skal jeg klare å stå i, fordi det er så fint, sier Solveig Hodne Riska.

I år bytter Solveig Hodne Riska ut den hvite linskjorten under Rogalandsbunaden. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Mener historien vil begynne å forsvinne

Inger Sofie Kristiansen ved Embla bunader på Kvadrat er også en av de som har valgt en utradisjonell bunadsskjorte.

Hun har satt sin Lundebybunad sammen med en rosa skjorte og et tørkle i halsen.

– De må snu seg i grava de som absolutt må det. Da blir det heldigvis kanskje litt rotasjon der, sier hun.

Marianne Lambersøy (t.h) tar bilde av modeller iført det hun mener er årets bunadstrend. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hos Norske bunader i Stavanger, har alle valgt tradisjonelle linskjorter til bunaden i år, selv om de også selger silkeskjorter.

– Jeg mener det bør være strengt fordi bunaden er kostbar. Eksperimenterer du for mye, vil verdien og historien begynne å forsvinne, sier Tove Holzmann.

Likevel har hun fått med seg at det har blitt populært å bytte ut den tradisjonelle linskjorta.

Tove Holzmann synes bunaden burde pares med en tradisjonell skjorte. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Mister virkning som kulturarv

– Vi vil jo anbefale folk å bruke bunaden sin som den tradisjonelt har blitt brukt, sier Camilla Rossing, som er leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt.

Camilla Rossing har selv en beltestakk fra Øst-Telemark. Foto: Privat

Det finnes flere bunader hvor det har vært tradisjon med andre type skjorter under bunaden. Her er beltestakken fra Øst-Telemark et eksempel.

Rossing tror det kan ha smittet over på andre områder hvor det ikke er vanlig.

– Bunaden blir mer personlig, men den mister en del av sin virkning som kulturarv, hvis alle eksperimenterer med bunaden sin, sier hun.