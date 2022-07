Kunnskapsdepartementet vil ikke love at landets studenter vil kunne få strømstipend til høsten, slik de i sammenheng med de høye strømprisene kunne få i vår. Det opplyser departementet i en e-post til NRK.

Selv om nyheten var ventet i Norsk studentorganisasjon (NSO), bekymrer den likevel leder Maika Godal Dam. Hun mener at dyrere strøm og andre økte priser gjør det vanskelig å være student, og å prioritere studier foran jobb.

Det hele kan få konsekvenser for om studentene velger å fullføre studieløpene sine, ifølge NSO-lederen.

– Vi er nervøse for at noen vil velge å avslutte studiene, eller sette dem på pause for å få endene til å møtes, sier Dam.

– Vil det ikke kunne gjøre situasjonen lettere om man får seg en jobb ved siden av studiene?

– Vi vet at de fleste studenter jobber ved siden av studiene. Vi er bekymret for at man skal måtte jobbe så mye at det går ut over muligheten til å prioritere studiene, svarer Dam.

– Vi er bekymret for at man skal måtte jobbe så mye at det går ut over muligheten til å prioritere studiene, sier Maika Godal Dam. Foto: NSO / SKJALG BØHMER VOLD

Vurderer ikke nye tiltak nå

NRK har bedt statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp) om et intervju om studentenes strømstipend. Det har Borten Moe ikke hatt anledning til å stille på.

I en e-post til NRK skriver Kunnskapsdepartementet følgende om saken:

«Strømstøtten som studentene fikk var en ekstraordinær støtte som følge av de høye strømprisene våren 2022. Hvordan strømprisene blir til høsten er for tidlig å si noe om nå, og det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å vurdere nye tiltak til høsten.»

Statens lånekasse opplyser til NRK at til sammen 122.580 studenter har mottatt strømstipendet for vårsemesteret. Totalt sett har de betalt ut om lag 368 millioner kroner i slike stipender.

STATSRÅD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe hadde ikke anledning til å stille til intervju med NRK om studentens strømstipend. Foto: Heiko Junge / NTB

– Har vært kjempeviktig lenge

NSO-leder Dam tror strømstipendet fra Lånekassen har vært med på å lette noe av det økonomiske presset som mange av studentene opplever.

Nå håper hun at studentene vil få strømstipend, også den kommende høsten.

– Uten en ekstraordinær støtte i vinter, kan det føre til at en allerede sårbar økonomi blir enda mer sårbar for studentene, sier hun.

Hun forteller at organisasjonen hennes kontinuerlig vil jobbe for å gi studentene en trygg og god økonomi i tiden fremover.

– For oss har dette vært kjempeviktig lenge, og det vil også være det frem mot at statsbudsjettkabalen legges frem, sier Dam til slutt.