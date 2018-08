Raser mot «urettferdig» krisepakke

I dag ble bondeorganisasjonene og staten enige om en krisepakke på 525 millioner kroner etter tørken i sommer.

En del av krisepakken er fordeles etter geografi. I Rogaland er det bønder i seks utvalgte kommuner som får erstatning fra staten.

Bonde Nils Melbøe bor i Sandnes, en kommune som ikke har kommet med på lista.

– Vi føler oss overkjørt av staten. Jeg synes det er uforståelig og forferdelig urettferdig. De trekker ned et rullegardin for virkeligheten, sier Melbøe, som også er fylkesleder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

– Har ikke regnet mer her?

Han bor noen kilometer nord for kommunegrensa til Gjesdal, en kommune hvor bøndene får krisepenger.

– Det har ikke regnet mindre i Gjesdal enn i Sandnes, det må ingen fortelle meg, sier Melbøe.

– I Sandnes er det mye innmarksbeite med jord som er avhengig av å få mye vann, sier han.

Foruten de seks kommunene i Rogaland, har bøndene i Agder, Telemark og Akershus fått penger.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra landbruksministeren, men leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, har vært bøndenes forhandlingsleder i utformingen av krisepakken.

– Nødvendig

Han mener det var nødvendig å fordele etter kommune- og fylkesgrenser.

– To forhold har vært viktige her: Treffe dem som er hardest rammet, og sørge for hurtig utbetaling. Hadde vi da satt i gang en utredning utenom eksisterende grenser, hadde vi ikke fått betalt pengene ut raskt nok, sier Bartnes til NRK.

Dette hadde gjort ting «vondt verre», mener han.

– Da ville flere bønder fått et likviditetsproblem.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.h.), leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg (t.v.) og landbruksminister Jon Georg Dale (midten) under pressekonferanse i forbindelse med forhandlingene om krisepakken torsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bartnes forventet at enkelte bønder kom til å reagere på krisepakka.

– At det oppstår misnøye, er vanskelig å unngå, for grensene må gå en plass. Men det er bare tapere i denne sammenhengen. Vi har tapt verdier for 56 milliarder kroner på grunn av tørken, og prøver å kompensere så godt vi kan, sier han.

Den geografiske delen av krisepakka betales ut per tapt dekar hvis det gjelder grønnsakbønder, og per dyr hvis det gjelder bønder som driver med husdyr.

40.000 i erstatning

Melbøe mener han hadde fått rundt 40.000 kroner i erstatning, hadde han bodd noen kilometer lenger sør.

– De pengene hadde kommet veldig godt med. Det er ganske harde bud for mange av oss, sier han.

Melbøe har som så mange andre måtte slakte lam tidligere enn normalt, og ha kyr innendørs midt på sommeren.

– Det psykisk var i grunnen det verste, det å gå og se at det ikke er mat, å måtte ha kyrne inne, og gi dem foret man skulle spart til vinteren, sier han.