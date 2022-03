– Her kan det bu ein generasjonsfamilie frå Ukraina, seier Bjørg Veland frå Haugesund.

Veland har nyleg overtatt ein leilegheit etter mor si som nyleg har flytta på sjukeheim.

Den har tre soverom, kjøkken og stove. Nå ønsker haugesundaren at den skal bli den nye heimen til ukrainske flyktningar som kjem til Noreg.

– I Noreg har me god plass og veldig mange har noko dei kan dela. Dersom me får dei inn i norske heimar der dei kan klara seg sjølv, trur eg det er mykje betre enn flyktningleirar, seier Veland.

UDI: Ok å husa flyktningar privat

Utlendingsdirektoratet (UDI) er kjent med at fleire privatpersonar vil opna heimane sine for ukrainske flyktningar.

Det er heilt greitt for flyktningar som har pass og papir i orden, ifølge UDI (sjå faktaboks).

Regiondirektør i UDI Vest, Belén Vinuesa Birkenes. Foto: Nora Lie / Nora Lie

– Me utvidar mottaksapparatet for dei som treng det, men for dei som vil bu privat er det ingen problem, seier regiondirektør i UDI Vest, Belén Vinuesa Birkenes.

Ho er også nasjonal leiar for busettings- og integreringsteamet i UDI.

– Kor skal dei som vil tilby hus eller leilegheiter til ukrainske flyktningar ta kontakt?

– Dei bør ta kontakt med kommunen sin. Det er dei som har ansvaret for busetting av dei som kjem. Det vil bli eit stor behov for bustadar, seier Birkenes.

Blant norske kommunar er det stor vilje til å ta imot dei som flyktar frå krigen i Ukraina.

Så langt har 278 kommunar sagt ja til å ta imot fleire flyktningar, ifølge ei fersk undersøking frå kommunesektorens organisasjon (KS).

Regler for ukrainske flyktninger som kommer til Norge Ekspandér faktaboks Alle utlendinger som reiser til Norge, må reise lovlig inn i Norge. Det gjelder også for ukrainere. Det er flere måter å reise lovlig inn i landet på. Eksempler på dette kan være at du: allerede har fått en gyldig oppholdstillatelse i Norge, eller allerede har et gyldig besøksvisum til Norge, eller kan reise visumfritt til Norge Ukrainere kan reise visumfritt til Norge hvis de har biometrisk pass. Du som ikke trenger visum for å besøke Norge, kan normalt være her i inntil 90 dager. Men nå er utreiseplikten for ukrainere suspendert. Det betyr at ukrainske borgere som oppholder seg i Norge kan fortsette å oppholde seg her inntil det kommer ny informasjon, uten at det får konsekvenser. Utenlandske borgere som må ha en oppholdstillatelse for å kunne bo eller arbeide i Norge, skal som hovedregel søke oppholdstillatelse før innreise til Norge. Søknader fra Ukraina håndteres av ambassaden i Ankara. Så lenge utreiseplikten til Ukraina er suspendert, vil vi behandle søknaden din om oppholdstillatelse hvis du har søkt fra Norge, selv om du normalt ikke har rett til å søke fra Norge. Kilde: UDI

Bjørg Veland i Haugesund ønsker å tilby ein leilegheit til ukrainske flyktningar. Foto: Thomas Halleland / NRK

Mange tar kontakt med Hero

Hero er Noregs største driftsoperatør for asylmottak. Dei opplever at mange som ønsker å tilby privat innkvartering av ukrainske flyktningar tar kontakt.

– Har du ønske om å tilby ein einebustad eller leilegheit ber me deg ta kontakt med din lokale kommune. Me har behov for større einingar tilsvarande gamle hotell, internat eller leirplassar, seier Hero-direktør Vidar Torheim.

Hero-direktør Vidar Torheim. Foto: Stundom Productions AS

Per nå kan Hero tilby fleire tusen mottaksplassar fordelt over heile landet, frå Kirkenes i nord til Jæren i sør. Dei blir også kontakta frå fleire som kan tilby større bueiningar.

– Per nå har me ingen konkrete bestillingar, men UDI har signalisert at dei vil bygga opp kapasiteten.

Ved inngangen til 2016 hadde Hero 65 mottak i Noreg. Nå har dei åtte mottak i landet.

UDI har til saman registrert 129 asylsøknader frå ukrainarar sidan Russland invaderte Ukraina i førre veke. Berre onsdag blei det registrert 70 asylsøkarar frå Ukraina.