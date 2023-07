Politiet i Stavanger er uroa for bussvegen

Politiet i Stavanger er uroa for kva som kan skje dersom bussvegutbygginga i Lagårdsvegen, der politiet har hovudkontoret, blir utbygd i full breidde. I ein høyringsuttale fryktar politiet for utrykkingstida, skriv Aftenbladet. Fungerande leiar for bussvegutbygginga lovar at bussvegen ikkje kjem til å bli 30 meter brei utanfor politihuset, og at byggearbeida uansett ikkje startar før etter 2026.