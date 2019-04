Politiet har hatt ei svært travel natt i Sør-Vest politidistrikt.

– Svært mange har ringt oss om russ som bråkar, me har ikkje hatt kapasitet til å rykka ut på alt, men har vore ute på opp mot 30 russeoppdrag, seier operasjonsleiar Victor Jensen.

Han seier at dei fleste sakene handlar om høg musikk, men det har også vore valdsepisodar, skremmande oppførsel og trafikksaker.

Buss hamna på jorde

Ein russebuss hamna på eit jorde ved Orrevatnet.

– Det kom inn melding om at dei spelte høg musikk og rava rundt i vegen. Då politiet kom på plassen fekk me ordna med bergingsbil slik at bussen kom seg opp på vegen igjen. Me gjorde fleire avhøyr, og føraren er meldt, seier Jensen.

Han forstår at mange av dei som har ringt i løpet av natta har vore frustrerte.

– Det var ein som skulle ha eksamen i morgon, medan russen spelte høg musikk utanfor. På eit hotell i Sola var det fleire gjestar som ikkje fekk sova på grunn av russebuss.

– Er hendingane knytt opp mot eit spesielt arrangement?

– Nei. Dei har vore fleire stader, men stort sett i Sandnes og Stavanger. Nokon seier til oss at dei vil sjekka kor grensa går for kor høgt dei kan spela musikk går, seier Jensen.

Politiet har skrive ut fleire bøter og oppretta sak på fleire av tilfella. Jensen seier at det ikkje er bra at politiet må bruka store ressursar på denne type oppdrag.