– Dette er en katastrofe.

Odd Rune Torstrup i advokatfirmaet TorstrupLerum har hatt en rekke saker fra Operasjon Spiderweb gjennom årene, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Nå legges gruppa ned. Det reagerer Torstrup kraftig på.

Advokat Odd Rune Torstrup har både bistått ofre for nettovergrep og forsvart overgripere. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det finnes store mørketall når det gjelder nettvoldtekter. Nå frykter jeg de blir høyere. Mye høyere. Og signalene dette sender til ofre for denne grove kriminaliteten er fullstendig feil, sier han.

Stavanger Aftenbladet skrev om saken først.

Operasjon Spiderweb har vært en gruppe i Sør-Vest politidistrikt som skulle forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker mot barn for retten.

Forsøksprosjektet startet i 2019. Siden da har gruppas arbeid ført til over 100 domfellelser, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Flere kilder NRK har pratet med er klare på at gruppa har vært en stor suksess.

Operasjon Spiderweb har holdt til her, på politihuset i Stavanger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Politiet er bekymret

Spiderweb har også stoppet pågående overgrep mot barn i flere politidistrikt. I 2021 ble prosjektet permanent, men nå legges det ned.

Politijurist Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt har vært påtaleansvarlig for flere av sakene.

Han mener nedleggingen er bekymringsfull.

Politijurist Fredrik Martin Soma har vært politijurist i flere av Spiderwebs saker. Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

– Bekymringen er om vi klarer å opprettholde kompetansen vi har utviklet og prioritere like godt. Vi må jobbe annerledes. Det blir ikke like mange saker, og det er problematisk, sier han.

Han påpeker at politiet fortsatt vil jobbe med og prioritere slike saker.

– Men om vi klarer det like godt, gjenstår å se, sier han.

Nedleggelsen får flere profilerte advokater til å reagere sterkt.

Advokat Helene Haugland i advokatfirma Elden. Foto: Per Øystein Kvindesland / NRK

– Det er forferdelig trist. Nå frykter jeg at slike saker ikke vil bli fulgt opp på samme måte, sier Helene Haugland i advokatfirmaet Elden.

Frykter det går ut over ofrene

Hun har vært både bistandsadvokat for ofre og forsvarer for tiltalte i Operasjon Spiderweb-saker. Det samme har Anne Kroken i Stavangeradvokatene.

– Jeg frykter dette vil gå ut over kvaliteten på etterforskningen, ta lengre tid og føre til at færre overgrep avdekkes. Datakriminalitet vokser i omfang og er et samfunnsproblem. Dette er det helt nødvendig å prioritere, sier Kroken.

Advokat Brynjar Meling kaller det en katastrofe. Han mener gruppa har vært ekstremt viktig for å avdekke nettovergrep.

– Jeg har stått i en rekke saker hvor jeg er av den klare oppfatning av at de ikke ville ha kommer til overflaten og blitt avdekket uten Operasjon Spiderweb.

Advokat Brynjar Meling kaller nedleggelsen en katastrofe. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Politiet er bekymret

Driftsenhetsleder Thor Magne Løge i felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Vest politidistrikt forklarer nedleggelsen slik:

– Politiet blir stadig blir tilført nye oppgaver, samtidig som vi får redusert ressursene våre. Det gjør at vi er nødt til å prioritere ressursene vi har på best mulig måte for å løse samfunnsoppdraget vårt.

Han påpeker at dette skal evalueres, men at intensjonen er at alvorlige overgrep mot barn fortsatt får prioritet.

Løge innrømmer likevel at han er bekymret.

– Jeg er bekymret over vår totale kapasitet til etterforskning av alvorlige straffesaker i politidistriktet.

Driftsenhetsleder Thor Magne Løge i felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Vest politidistrikt er bekymret over kapasiteten til politiet fremover. Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), mener nedleggelsen av Operasjon Spiderweb er bildet de ser over hele landet.

Ifølge Amundsen har det vært nedgang i antall ansatte i samtlige politidistrikt i landet, utenom Finnmark.

– Hele politietaten er i en ganske krevende situasjon. Når operasjoner som har stor suksess med å avdekke seksuelle overgrep på nett, legges ned, er det rett og slett uholdbart, sier han.

Trenger mer ressurser

Han sier han vil gjøre alt han kan fra Stortinget.

– Politiet trenger mer ressurser. Det er helt nødvendig. Dette er bare trist å høre, sier han.

Han får støtte av Sveinung Stensland (H), som sier at han sendte justisministeren en henvendelse i forrige uke for å få en forklaring.

– Det fremstår lite logisk at man nå bryter opp et miljø som har tatt disse som utnytter barn på det groveste brytes opp og spres utover. Dette ser ikke ut som en klok beslutning, sier Stensland.

Ifølge nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Maria Aasen-Svendsrud (Ap), skal ikke avdelingen og arbeidet legges ned.

Maria Aasen-Svendsrud (Ap). Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Oppgavene skal i stedet fordeles ut over flere politidistrikt i landet.

– Noe av aktiviteten som har vært i Sør-Vest skal ut i andre distrikter. Dette er en politifaglig vurdering som politiet er godt egnet til å gjøre selv, sier hun.

Roger Bjerke, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, skriver i en e-post til NRK at politiets budsjetter er stramme. Dette fører til at alle enheter må gjøre krevende prioriteringer.

– Også innenfor og mellom høyt prioriterte områder. Det som skjer i Sør-Vest er et eksempel på dette, skriver Bjerke.