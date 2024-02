Planlegger hydrogenfabrikk i Jøssingfjord

Dalane Energi og Titania har sett seg ut Jøssingfjord som nytt sted for en hydrogenfabrikk, skriver Dalane Tidende.

– Vi ser for oss et ganske stort anlegg, så det kan bli behov for å skipe det ut til et nasjonalt og kanskje internasjonalt marked. Samtidig er det viktig med nærhet til eksisterende industri. Siden Titania allerede har sine anlegg i nærheten, kan det bidra til sirkulære prosesser med kortreist varme og hydrogen. Det er begge parter interessert i, sier Idar Sønstabø, administrerende direktør i Dalane Energi.