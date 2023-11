Pågrepet av væpnet politi

En mann i 30-årene er pågrepet av væpnet politi i Kalhammaren-området i Stavanger.

– Det er en pågripelse i en straffesak, sier operasjonsleder Roger Litlatun til Stavanger Aftenblad.

Han forteller at det er en bistandssak for Agder politidistrikt. Han ønsker ikke å kommentere detaljene i saken, men forteller at mannen er pågrepet fordi han er siktet for tyverier.