Over 5700 kan bli tatt i streik i Rogaland

Det kan bli storstreik hvis ikke den tvungne meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri fører frem i helgen. I dag har Fellesforbundet varslet plassfrasigelse for over 5700 medlemmer i industrien i Rogaland, og for 14300 på landsbasis.

Fellesforbundet har gått inn i oppgjøret med krav om blant annet reallønnsøkning og etter- og videreutdanningsreform.