Nytt olje og gassfunn

Oljedirektoratet opplyser i dag om at Statoil har gjort et lite olje- og gassfunn nordøst for Gullfaks i Nordsjøen.

Foreløpig beregninger tyder på at funnet inneholder mellom én og tre millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli produsert fra en senere utvinningsbrønn fra Gullfaks C-plattformen, skriver de i meldingen.