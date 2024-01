- Innflyttingen til det nye sykehuset i Stavanger er utsatt på grunn av en konflikt mellom sykehusledelsen og elektroentreprenøren Bravida.

- Bravida har tatt rettslige skritt mot sykehuset for andre gang og krever mellom 200 og 250 millioner kroner for merleveranse.

- Forsinkelsen fører til at flytteprosessene må organiseres på nytt, og det er bekymring for lengre ventelister for pasienter og økonomisk usikkerhet.

- Sykepleiere og pasienter ved sykehuset uttrykker frustrasjon over situasjonen, og beskriver kapasiteten på avdelingene som sprengt.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.