Nye SUS får kritikk

Prosjektledelsen i Nye Stavanger universitetssjukehus får kritikk av Arbeidstilsynet. Det kommer fram i en tilsynsrapport. Arbeidstilsynet mener at Nye SUS har en for dårlig plan for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Tilsynet peker også på at Nye SUS har for dårlige rutiner for å passe på at underleverandører har gode lønns- og arbeidsvilkår. Fristen for å rette opp i feilene var i går.