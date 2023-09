Ny utredning av høyfarts-jernbane over Haukeli

Selskapet Norsk bane setter nå i gang en ny utredning av høyfarts-jernbane mellom Oslo og Bergen over Haukelifjell.

Kommuner, fylkeskommuner og selskaper har bevilget 7 millioner kroner for at det spanske konsulentselskapet Sener skal vurdere samfunnsnytten, klimaeffekten og lønnsomheten i prosjektet.

For over ti år siden gjorde tyske Deutsche Bahn en lignende utredning på oppdrag fra Norsk bane, der de konkluderte med positive resultater for klima, samfunn og økonomi.

Det norske Jernbaneverket var ikke enige i at høyfartsbane var økonomisk bærekraftig.